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    СБУ викрила в Житомирі підпільні «казино» з мільйонними оборотами (фото)

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    СБУ провела обшуки за адресами підпільних закладів та за місцями проживання організаторів&nbsp; - СБУ викрила в Житомирі підпільні «казино» з мільйонними оборотами (фото)
    СБУ провела обшуки за адресами підпільних закладів та за місцями проживання організаторів 
    Фото: СБУ

    Нелегальні зали азартних ігор працювали в центрі Житомира

    Служба безпеки України в Житомирі заблокувала діяльність угруповання, яке створило мережу підпільних гральних закладів. Правоохоронці перевіряють інформацію щодо використання частини отриманих «прибутків» для фінансування тероризму.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    За попередніми даними слідства, до складу групи входило шестеро мешканців обласного центру. Ділки налагодили роботу декількох нелегальних залів азартних ігор у центрі міста, які орендували через підставних осіб.

    До гральних закладів клієнти потрапляли після надання попередньої заявки і виключно за рекомендацією «постійних» відвідувачів.

    За оперативною інформацією, щоденний тіньовий обіг зловмисників становив сотні тисяч гривень. Для легалізації отриманих «прибутків» вони використовували підконтрольні комерційні структури.

    Під час обшуків за адресами підпільних закладів та за місцями проживання організаторів і учасників угруповання правоохоронці виявили:

    • 48 носіїв неліцензійного програмного забезпечення, зокрема системних блоків комп’ютерів;
    • мережеве обладнання;
    • банківські картки та печатки підконтрольних фірм, задіяних у тіньових схемах;
    • чорну бухгалтерію та клієнтську базу;
    • гроші, отриманні злочинним шляхом.

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    СБУ викрила в Житомирі підпільні «казино» з мільйонними оборотами (фото)
    СБУ викрила в Житомирі підпільні «казино» з мільйонними оборотами (фото)
    СБУ викрила в Житомирі підпільні «казино» з мільйонними оборотами (фото)
    СБУ викрила в Житомирі підпільні «казино» з мільйонними оборотами (фото)

    У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.

    Заходи із викриття зловмисників проводились під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

    Теги: СБУ кримінал Житомир гральний бізнес
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