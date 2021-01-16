У Хмельницькому вилучили психотропів на пів мільйона гривень: фото

У Хмельницькому вилучили психотропів на пів мільйона гривень

Альфа-PVP – доволі часто призводить до смерті від самогубств та передозувань

У Хмельницькому затримали місцевого мешканця біля одного з поштових відділень з партією психотропної речовини «Альфа PVP». Також встановлено, що фігурант перебуває під слідством за контрабанду заборонених речовин з-за кордону до України.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

«Напередодні працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в Хмельницькій області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції отримали оперативну інформацію, що до Хмельницька прямує посилка з партією наркотиків. 30-річного чоловіка, який отримав замовлення, правоохоронці затримали неподалік поштового відділення. Під час огляду вмісту посилки, поліцейські виявили близько кілограма психотропної речовини «Альфа PVP», – йдеться в повідомленні.

Вартість вилучених психотропів за цінами «чорного ринку» становить майже пів мільйона гривень.

Наразі фігурант перебуває під слідством за підозрою у контрабанді психотропних речовин з-за кордону до України.

«Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Після проведення експертиз буде вирішуватися питання про перекваліфікацію кримінального правопорушення», – зазначили поліцейські.

На даний час проводяться заходи із встановлення всіх осіб, причетних до подальшого розповсюдження забороненої речовини.

Альфа-PVP – доволі часто призводить до смерті від самогубств та передозувань. Окрім цього дуже загострює багато хронічних хвороб.