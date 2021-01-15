У Києві затримали організаторку інтернет-магазину з продажу амфетаміну (фото)

Жінка отримувала через поштові відділення оптові партії психотропу, фасувала та в подальшому надсилала збувачам

Працівникам Управління боротьби з наркозлочинністю у Києві надійшла інформація про те, що мешканка столиці розповсюджує психотропні речовини через мережу Інтернет на території міста.

Поліцейські встановили, що 23-річна киянка є організатором інтернет-крамниці, через яку розповсюджують психотропи. Вона отримувала через відділення пошти оптові партії амфетаміну, вдома фасувала в сліп-пакети з логотипом наркокрамниці та надсилала закладникам. Про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Правоохоронці спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції та під процесуальним керівництвом міської прокуратури №1 затримали зловмисницю на одній із вулиць столиці з черговою посилкою забороненої речовини. У неї вилучили пакунок з амфетаміном.

Під час обшуку в квартирі жінки правоохоронці вилучили фасувальні матеріали, електронні ваги, нотатки про кількість збутих наркотиків, а також ґаджети. Вилучене направлено на експертизу.

Фігурантку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі готують їй повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі поліцейські встановлюють джерело та канал постачання психотропних речовин. Також встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вказаної незаконної діяльності.