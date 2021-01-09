Мер Амстердаму планує заборонити продаж марихуани туристам

У кофішопи будуть пускати лише жителів Нідерландів

Влада столиці Нідерландів має намір заборонити продаж марихуани туристам у кофішопах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Влада Амстердаму планує заборонити продаж наркотиків туристам. У кофішопи будуть пускати лише жителів країни.

Мер Амстердаму Фемке Халсема заявила, що це питання спочатку обговорять у мерії і з представниками бізнесу.

Халсема також називає «реальним ризиком» те, що торгівля вийде на вулицю. При цьому вона вважає, що зміна правил продажу легких наркотиків може поміняти уявлення туристів про місто.

«Ринок конопель занадто великий і перенасичений. Я хочу зменшити ринок конопель та зробити його керованим. Умови проживання далекосяжні, але я не бачу альтернативи», – зазначила вона.

Так, ідею про заборону продажу легких наркотиків в Амстердамі обговорювалися і раніше. Проте всі вони зводилися до ризику того, що заборона призведе до того, що торгівля переміститься на вулиці і стане незаконною.

Як відомо, у Нідерландах поширені так звані кофішопи, які мають дозвіл на публічний продаж конопель і продуктів з неї. Діяльність кофішопів регулюється «опіумним законом» і нідерландської політикою з наркотиків.

До слова, на Волині суд засудив школяра, який торгував канабісом.