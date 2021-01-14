У Львові хімік виготовляв наркотики у лабораторії університету

Інші троє учасників групи, серед яких власник і працівники кальян-бару у Львові, збували наркотик у закладі та через Інтернет-магазин

Офіс генпрокурора повідомив, що завідувач лабораторією одного з львівських вузів налагодив системне виробництво на території університету «метадону» для подальшої реалізації по Україні.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За інформацією прокуратури, інші троє учасників групи, серед яких власник і працівники кальян-бару у Львові, збували наркотик в закладі і через Інтернет-магазин, відправляючи по пошті за попередньою передоплатою.

У відомстві повідомили, що серпні 2020 року під час передачі чергової партії виготовленої «продукції» організатора і трьох учасників угруповання затримали і вилучили наркотики.

Прокуратура заявила, що задокументовано причетність обвинувачених до 25 епізодів протиправної діяльності. Йдеться про виготовлення і збут «метадону» загальною вагою понад 4,5 кг, вартість якого на «чорному ринку» становить близько 2,7 мільйона гривень, а також до утримання місць для незаконного виробництва наркотичних засобів й психотропних речовин.

Офіс генпрокурора заявив, що Львівською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт щодо підозрюваних.