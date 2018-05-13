У Києві побили сина Нестора Шуфрича: фото

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Фото: прес-служба Нестора Шуфрича Олександр Шуфрич після побиття

У Нестора Шуфрича поділилися подробицями побиття сина політика у столиці

Прес-служба народного депутата від «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича заявила, що у Києві побили старшого сина політика Олександра та його товаришів. Відповідну заяву розміщенко у Facebook.

За даними прес-служби, побиття сталося в ніч з 12 на 13 травня під час відвідування одного із ресторанних комплексів столиці. Воно було здійснене групою невідомих, зокрема, були нанесені численні травми голови та тілесні ушкодження, стверджують у прес-службі.

«Нападники представилися працівниками «органiв», до і після інциденту погрожували фізичною розправою i використанням службового становища у разі звернення до МВС. На місце злочину прибув патрульний загін Солом'янського району. Був затриманий чоловік, попередньо причетний до інциденту та, з його слів, брат головного зачинщика побиття. Особу мало бути встановлено органами МВС після затримання», - сказано у заяві.

У прес-службі повідомили, що потерпілими було написано заяви до Солом'янського РУВС. Там також зауважили, що станом на вечір неділі потерпілі (син Шуфрича Олександр та його товариші – ред.) знаходяться у стаціонарному відділенні однієї з приватних клінік, де їм надається необхідна медична допомога. Сину депутата накладено шви на обличчя.

Потерпiлi сподіваються на об’єктивне розслідування даного випадку усіма компетентними органами та належну відповідальність кожного з його учасників відповідно до закону, йдеться у заяві прес-служби Шуфрича.

Прес-служба парламентарія оприлюднила фотографії побитого Олександра та його друзів, а також особи, яку там назвали «затриманим на місці події» (чоловік в блакитнiй сорочцi - ред.).

Нагадаємо, 26 серпня 2017 року Нестор Шуфрич-молодший на пішохідному переході скоїв наїзд на перехожого, постраждалий з численними травмами був госпіталізований.