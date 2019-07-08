В Україні викрили організаторів міжнародної мережі онлайн-казино



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Поліція викрила організаторів мережі онлайн-казино Фото: Нацполіція

До складу групи, що налагодили підпільній бізнес входили громадяни України та однієї з європейських країн

Поліція викрила організаторів мережі онлайн-казино. До складу групи, окрім громадян України, входили також громадяни однієї з європейських країн. Ці особи забезпечували безперервну роботу серверного обладнання за межами України.

ПРо це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Під час здійснення заходів з протидії гральному бізнесу оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції припинили діяльність групи осіб, яка налагодила функціонування мережі онлайн-казино. Згідно з чинним законодавством вказана діяльність заборонена на території України.

У подальшому у межах кримінального провадження було встановлено місце знаходження транзитного серверу, з якого здійснювалось адміністрування трьох онлайн-казино. Майданчики цих гральних закладів розміщувалися на території країн Європейського Союзу.

В Україні казино працювало під виглядом легального розповсюдження державних лотерей одного з операторів лотерейного ринку. При цьому зловмисники використовували як легальне програмне забезпечення для розповсюдження лотерей у закладах, так і перероблені програми імітації гри на гральному автоматі.

До складу групи, що налагодили підпільній бізнес входили громадяни України та однієї з європейських країн. Іноземці забезпечували безперервну роботу серверного обладнання за межами України.

Ппрацівники Департаменту захисту економіки Національної поліції та прокуратури Черкаської області провели санкціоновані обшуки на території Хмельницької та Київської областей. Процесуальні дії проводилися за місцем мешкання фігурантів, у гральних закладах та приміщеннях зі спецобладнанням.

За результатами заходів було припинено діяльність 5 гральних закладів, замаскованих під розповсюджувачів державних лотерей. Також була зупинена робота транзитного серверу, з якого здійснювалось адміністрування трьох онлайн-казино. Крім того у правопорушників вилучено 255 одиниць різноманітного комп'ютерного та серверного обладнання, а також гроші, отримані від незаконної діяльності.

Досудове розслідування проводиться у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 до 680 тисяч гривень.