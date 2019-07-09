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    На ринку в Києві іноземець пограбував продавця (фото)

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    Крадій витягнув із салону машини барсетку з грошима - На ринку в Києві іноземець пограбував продавця (фото)
    Крадій витягнув із салону машини барсетку з грошима
    Фото: Нацполіція

    Поки реалізатор фруктів відволікся, з його автомобіля зловмисник викрав барсетку, у якій було майже 40000 гривень

    У столиці дільничний оперативно затримав іноземця за крадіжку на території ринку. Подія сталася на ринку у Деснянському районі столиці.

    Як повідомляє пресслужба поліції Києва, під час патрулювання території обслуговування дільничний офіцер поліції помітив підозрілого чоловіка і вирішив простежити за його діями. 

    Зі слів дільничного сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Деснянського управління поліції Ігоря Шелепка, чоловік спостерігав за 46-річним потерпілим, і коли наступив вдалий момент, вчинив крадіжку.

    «Чоловік приїхав із Чернівецької області продавати фрукти на ринку. Він торгував із багажника свого мікроавтобуса, а бокові двері при цьому тримав відчиненими. Перехожий спостерігав за діями продавця, тож, коли він відволікся, крадій витягнув із салону транспортного засобу барсетку з грошима», - розповів правоохоронець.

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    У барсетці було майже 40 тисяч гривень.

    Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 37-річний іноземець, раніше не судимий.

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    На ринку в Києві іноземець пограбував продавця (фото)
    На ринку в Києві іноземець пограбував продавця (фото)
    На ринку в Києві іноземець пограбував продавця (фото)
    На ринку в Києві іноземець пограбував продавця (фото)

    За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру та загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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