У колонії Харкова засуджені готували бунт: запроваджено режим особливих умов



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Під час режиму особливих умов посилюється охорона, нагляд за засудженими та інші додаткові режимні заходи

До засуджених було застосовано фізичну силу та кайданки. Стан здоров’я учаснисників бунту – задовільний

У Олексіївській виправній колонії №25 у Харкові ув'язнені готувались до бунту. У зв’язку з цим в установі запроваджено режим особливих умов.

Про це повідомляє адміністрація державної кримінально-виконавчої служби у Facebook

«Група засуджених негативної спрямованості найближчим часом планували здійснити заходи, спрямовані на вчинення групових протиправних дій з боку засуджених, дестабілізацію оперативної обстановки у вказаній установі, в тому числі за допомогою криміналітету з волі, а також окремих зв’язаних з криміналітетом так званих громадських та правозахисних організацій», - йдеться у повідомленні.

У результаті обшуку 8 січня було вилучено ряд заборонених предметів, зокрема мобільні телефони. Також до засуджених було застосовано фізичну силу та спеціальні засоби – кайданки. Стан здоров’я учаснисників бунту – задовільний.

Під час режиму особливих умов посилюється охорона, нагляд за засудженими та інші додаткові режимні заходи.

Наразі ситуація в установі задовільна та керована адміністрацією.

До слова, 4 січня у Кропивницькому сталась пожежа у виправній колонії.