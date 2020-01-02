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    В Мексиці сталася бійка у в'язниці: 16 загиблих

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    В Мексиці сталася бійка у в'язниці, є загиблі - В Мексиці сталася бійка у в'язниці: 16 загиблих
    В Мексиці сталася бійка у в'язниці, є загиблі
    Фото: АР

    Уряд почав розслідування, щоб встановити осіб, відповідальних за бійку

    У мексиканському штаті Сакатекас сталася бійка у в'язниці, в результаті чого 16 ув'язнених були вбиті і ще п'ятеро отримали поранення.

    Про це повідомляє Al Jazeera.

    Уряд почав розслідування, щоб встановити осіб, відповідальних за бійку і те, як вогнепальна зброя потрапила до в'язниці.

    Ув'язнений був заарештований за використання вогнепальної зброї. Також в в'язниці були виявлені ще три пістолети та різні ножі.

    Наголошується, що в мексиканській пенітенціарній системі з'явилися подібні проблеми з тих пір, як до влади прийшов президент Андрес Мануель Лопес Обрадор.

    зброя бійка розслідування Мексика в'язниця
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