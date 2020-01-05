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    У Кропивницькому сталась пожежа у виправній колонії

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    У Кропивницькому сталась пожежа у виправній колонії

    Травмованих та загиблих немає

    У Кропивницькому сталась пожежа у виправній колонії.

    Про це повідомила речниця УДСНС в областi Оксана Мачак.

    За інформацією Мачак, повідомлення про пожежу надійшло 4 сiчня о 10:10.

    Як з’ясувалося, горіли електричні дроти та речі побутового вжитку в адмiнiстративно-складськiй будiвлi для готової продукцiї на територiї промислової зони Кропивницької виправної колонiї №6.

    Травмованих та загиблих немає. О 10:30 пожежу локалiзували та о 10:40 – лiквiдували.

    Вiд Кропивницького ДПРЗ залучалися сiм одиниць технiки та 28 чоловiк особового складу.

    Причину пожежi встановлюють фахiвцi.

    Раніше повідомлялося, що 2 січня на Київщині у вогні загинули двоє людей.

    До слова, упродовж 1 та 2 січня 2020 року в Україні  через пожежі загинули вже 29 громадян. Ще одинадцять українців отримали травми різного ступеню тяжкості.

    Джерело: УНН

    пожежа ДСНС Кропивницький
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