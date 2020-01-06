За ґратами у Росії залишаються близько сотні українських політв'язнів



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МЗС України закликало міжнародне співтовариство не послаблювати тиск на Росію

Близько сотні українських політв'язнів проведуть різдвяні свята за російськими ґратами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, яка оприлюднила відео зі звільненими з-за ґрат у РФ українцями.

МЗС України закликало міжнародне співтовариство не послаблювати тиск на Росію доти, доки не будуть звільнені всі українські політичні в'язні, і ті, хто перебуває в Росії, і ті, хто на тимчасово окупованих територіях.

«Близько 100 громадян України, які незаконно перебувають в ув'язненні в Росії, «святкують» різдвяні свята у в'язниці. Знову. Деякі з українських політв'язнів були звільнені і повернулися додому до своїх родин і друзів, але вони не могли бачитися з близькими роками і «відзначали» в тюрмах багато свят», - сказано в повідомленні.

31 грудня Офіс президента України повідомив про телефонну розмову Володимира Зеленського із російським президентом Володимиром Путіним, в ході якої обговорювали узгодження нових списків з обміну утримуваними особами. Йшлося, зокрема, у про ув’язнених українців в анексованому Криму і про кримчан, які перебувають в неволі на території Росії.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова раніше повідомляла, що в ув’язненні в Росії залишаються 113 громадян України, із них – 89 кримських татар.

Однак, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз заявляє, що ні Офіс президента України, ні сам президент Володимир Зеленський досі не вийшли на діалог із Меджлісом кримськотатарського народу з приводу звільнення кримських татар з російського ув’язнення.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та так званими «ЛДНР». Обмін пройшов за формулою «123 на 76».