У Росії затримали фаната бойовиків «ДНР», який скоїв 9 вбивств (відео, фото)



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На його рахунку доведені вбивства пенсіонера і приїжджого робочого, інші можливі злочини перевіряються

Його затримали в результаті штурму одного з житлових будинків Ногінська

Співробітники ФСБ і борці з екстремізмом в Підмосков’ї впіймали шанувальника бойовиків «ДНР», який зізнався в дев’яти вбивствах, скоєних за останні кілька років.

Місцеві ЗМІ називають вбивцю як Олександр Налімов, але ім’я може бути змінено під час слідства.

Відомо, що його затримали в результаті штурму одного з житлових будинків Ногінська.

«Спочатку Налімов зізнався в шести вбивствах, але серед жертв, як ми вже пізніше з’ясували, були не тільки приїжджі, але і слов’яни. Тут є своя специфіка: злочинець перебував у автономній націоналістичній організації, і свого роду погляди в цьому екстремістському осередку були спрямовані не тільки на боротьбу з «неросійськими», але і на «зачистку» суспільства, яку її члени називали «боротьбою за чистоту раси». Пізніше кількість злочинів, в яких зізнався Олександр, зросла до дев’яти», – розповів силовик.

Відомо, що він був прихильником терористів «ДНР». На його рахунку доведені вбивства пенсіонера і приїжджого робочого, інші можливі злочини перевіряються. У нього на стіні висіли прапори «ДНР» і «Новоросії».

Як повідомлялося, контррозвідка СБУ викрила чергову спробу «МДБ ДНР» завербувати українця.

Нагадаємо, у Чернігові СБУ блокувала діяльність адміністратора сепаратистських груп у соцмережах.