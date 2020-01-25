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    У світі

    У Росії затримали фаната бойовиків «ДНР», який скоїв 9 вбивств (відео, фото)

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    На його рахунку доведені вбивства пенсіонера і приїжджого робочого, інші можливі злочини перевіряються - У Росії затримали фаната бойовиків «ДНР», який скоїв 9 вбивств (відео, фото)
    На його рахунку доведені вбивства пенсіонера і приїжджого робочого, інші можливі злочини перевіряються

    Його затримали в результаті штурму одного з житлових будинків Ногінська

    Співробітники ФСБ і борці з екстремізмом в Підмосков’ї впіймали шанувальника бойовиків «ДНР», який зізнався в дев’яти вбивствах, скоєних за останні кілька років.

    Місцеві ЗМІ називають вбивцю як Олександр Налімов, але ім’я може бути змінено під час слідства.

    Відомо, що його затримали в результаті штурму одного з житлових будинків Ногінська.

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    «Спочатку Налімов зізнався в шести вбивствах, але серед жертв, як ми вже пізніше з’ясували, були не тільки приїжджі, але і слов’яни. Тут є своя специфіка: злочинець перебував у автономній націоналістичній організації, і свого роду погляди в цьому екстремістському осередку були спрямовані не тільки на боротьбу з «неросійськими», але і на «зачистку» суспільства, яку її члени називали «боротьбою за чистоту раси». Пізніше кількість злочинів, в яких зізнався Олександр, зросла до дев’яти», – розповів силовик.

    Відомо, що він був прихильником терористів «ДНР». На його рахунку доведені вбивства пенсіонера і приїжджого робочого, інші можливі злочини перевіряються. У нього на стіні висіли прапори «ДНР» і «Новоросії».

    Як повідомлялося, контррозвідка СБУ викрила чергову спробу «МДБ ДНР» завербувати українця.

    Нагадаємо, у Чернігові СБУ блокувала діяльність адміністратора сепаратистських груп у соцмережах.

    ДНР ФСБ злочинець
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