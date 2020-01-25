Керівник облавтодору Закарпаття «погорів» на хабарі від підлеглого



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Затримання хабарника Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали двох фігурантів справи у Мукачевому в кав’ярні під час отримання другої частини хабаря у розмірі 325 тисяч гривень

На Закарпатті затримано керівника облавтодору за підозрою у вимаганні 375 тисяч гривень за збереження підлеглого на посаді.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

«Прокурори Офісу генпрокурора спільно з СБУ у п’ятницю, 24 січня 2020 року, затримали під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 325 тис. гривень виконувача обов’язків директора одного з держпідприємств («Закарпатський облавтодор») та начальника відділу філії цього ж підприємства», - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, вказані посадовці вимагали у керівника однієї з філій державного підприємства грошові кошти у загальному розмірі 375 тис. грн, обіцяючи залишити його на посаді

На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, а також направлення до суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Як додали у пресцентрі Служби безпеки, співробітники СБУ затримали двох фігурантів справи у Мукачевому в кав’ярні під час отримання другої частини хабаря у розмірі 325 тисяч гривень.

СБУ перевіряє інші факти вимагання та отримання неправомірної винагороди учасниками угруповання, які за оперативною інформацію мали системний характер.

Нагадаємо, податківця Київщини затримано на хабарі за перевірку без претензій.