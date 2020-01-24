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    Вбивство Гандзюк: у Болгарії затримали підозрюваного Москаленка-Левіна

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    41-річний Олексій Москаленко розшукувався за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк - Вбивство Гандзюк: у Болгарії затримали підозрюваного Москаленка-Левіна
    41-річний Олексій Москаленко розшукувався за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк
    Фото: Слідство.Інфо

    Підозрюваний тривалий час переховувався за межами України

    У п’ятницю ввечері працівниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

    Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

    Відомо, що Москаленко-Левін тривалий час переховувався за межами України

    41-річний Москаленко –  уродженець міста Херсон. За інформацією ЗМІ, раніше засуджений за серію вбивств разом зі своїм батьком, вийшов на свободу в червні 2016 року за «законом Савченко».

    ЗМІ повідомляли, що Москаленко є помічником депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови облради Владислава Мангера.

    За деякою інформацією, Олексій Москаленко-Левін деякий час перебував в Домініканській республіці, поки його батько продовжував жити в Херсоні.

    У листопаді 2019 року Левін розповів журналістам проєкту «Слідство.Інфо», що Гандзюк планували «облити лайном чи кинути у смітник».

    Нагадаємо, цього тижня суд заарештував до 4 березня колишнього помічника ексдепутата Верховної Ради Миколи Паламарчука (фракція «Блок Петра Порошенка») Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства Катерини Гандзюк.

    Як повідомлялося, 20 січня правоохоронці під час спецоперації у Херсоні затримали помічника колишнього народного депутата Ігоря Павловського, який є фігурантом справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

    Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації. Павловському інкримінують ч. 1 ст. 255 ККУ (створення злочинної організації).

    Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій. Вона померла 4 листопада.

    Виконавців злочину було засуджено.

    СБУ кримінал Офіс Генерального прокурора вбивство арешт Болгарія Херсон Катерина Гандзюк
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