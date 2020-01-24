Вбивство Гандзюк: у Болгарії затримали підозрюваного Москаленка-Левіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

41-річний Олексій Москаленко розшукувався за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк Фото: Слідство.Інфо

Підозрюваний тривалий час переховувався за межами України

У п’ятницю ввечері працівниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Відомо, що Москаленко-Левін тривалий час переховувався за межами України

41-річний Москаленко – уродженець міста Херсон. За інформацією ЗМІ, раніше засуджений за серію вбивств разом зі своїм батьком, вийшов на свободу в червні 2016 року за «законом Савченко».

ЗМІ повідомляли, що Москаленко є помічником депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови облради Владислава Мангера.

За деякою інформацією, Олексій Москаленко-Левін деякий час перебував в Домініканській республіці, поки його батько продовжував жити в Херсоні.

У листопаді 2019 року Левін розповів журналістам проєкту «Слідство.Інфо», що Гандзюк планували «облити лайном чи кинути у смітник».

Нагадаємо, цього тижня суд заарештував до 4 березня колишнього помічника ексдепутата Верховної Ради Миколи Паламарчука (фракція «Блок Петра Порошенка») Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства Катерини Гандзюк.

Як повідомлялося, 20 січня правоохоронці під час спецоперації у Херсоні затримали помічника колишнього народного депутата Ігоря Павловського, який є фігурантом справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації. Павловському інкримінують ч. 1 ст. 255 ККУ (створення злочинної організації).

Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій. Вона померла 4 листопада.

Виконавців злочину було засуджено.