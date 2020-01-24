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    Кримінал

    Баканов: рухаємось до того, аби поставити у справі Гандзюк фінальну крапку

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    Голова Служби безпеки України Іван Баканов:&nbsp;Суспільство чекає від нас результатів - Баканов: рухаємось до того, аби поставити у справі Гандзюк фінальну крапку
    Голова Служби безпеки України Іван Баканов: Суспільство чекає від нас результатів
    Фото: Главком

    Глава СБУ назвав затримання Олексія Москаленка у Болгарії яскравим підтвердження того, що повне розслідування справи Катерини Гандзюк є вкрай важливим

    У Службі безпеки України підтвердили затримання у Болгарії Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Очільник СБУ Іван Баканов заявив про цілеспрямований рух до того, щоб поставити крапку у справі Катерини Гандзюк.

    «Це затримання - яскраве підтвердження того, що повне розслідування справи Катерини Гандзюк і покарання всіх виконавців, організаторів та замовників є вкрай важливим для всіх нас. Це - наш пріоритет. Суспільство чекає від нас результатів і ми цілеспрямовано рухаємось до того, аби поставити в цій справі фінальну крапку», - зазначив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

    Нагадаємо, у п’ятницю ввечері працівниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

    У листопаді 2019 року Левін розповів журналістам проєкту «Слідство.Інфо», що Гандзюк планували «облити лайном чи кинути у смітник».

    Нагадаємо, цього тижня суд заарештував до 4 березня колишнього помічника ексдепутата Верховної Ради Миколи Паламарчука (фракція «Блок Петра Порошенка») Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства Катерини Гандзюк.

    Як повідомлялося, 20 січня правоохоронці під час спецоперації у Херсоні затримали помічника колишнього народного депутата Ігоря Павловського, який є фігурантом справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

    Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації. Павловському інкримінують ч. 1 ст. 255 ККУ (створення злочинної організації).

    Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій. Вона померла 4 листопада.

    Виконавців злочину було засуджено.

    СБУ кримінал вбивство арешт Болгарія розслідування Херсон Катерина Гандзюк Іван Баканов
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