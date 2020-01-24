Баканов: рухаємось до того, аби поставити у справі Гандзюк фінальну крапку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов: Суспільство чекає від нас результатів Фото: Главком

Глава СБУ назвав затримання Олексія Москаленка у Болгарії яскравим підтвердження того, що повне розслідування справи Катерини Гандзюк є вкрай важливим

У Службі безпеки України підтвердили затримання у Болгарії Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Очільник СБУ Іван Баканов заявив про цілеспрямований рух до того, щоб поставити крапку у справі Катерини Гандзюк.

«Це затримання - яскраве підтвердження того, що повне розслідування справи Катерини Гандзюк і покарання всіх виконавців, організаторів та замовників є вкрай важливим для всіх нас. Це - наш пріоритет. Суспільство чекає від нас результатів і ми цілеспрямовано рухаємось до того, аби поставити в цій справі фінальну крапку», - зазначив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері працівниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

У листопаді 2019 року Левін розповів журналістам проєкту «Слідство.Інфо», що Гандзюк планували «облити лайном чи кинути у смітник».

Нагадаємо, цього тижня суд заарештував до 4 березня колишнього помічника ексдепутата Верховної Ради Миколи Паламарчука (фракція «Блок Петра Порошенка») Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства Катерини Гандзюк.

Як повідомлялося, 20 січня правоохоронці під час спецоперації у Херсоні затримали помічника колишнього народного депутата Ігоря Павловського, який є фігурантом справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації. Павловському інкримінують ч. 1 ст. 255 ККУ (створення злочинної організації).

Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій. Вона померла 4 листопада.

Виконавців злочину було засуджено.