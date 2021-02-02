У Луцьку судили шахрая, який прикинувся продавцем «Епіцентру»

Факт шахрайства у луцькому «Епіцентрі» стався ще у 2016 році

Шахрай «продав» три плазми і холодильник

У Луцьку відбувся суд над шахраєм, який ще в 2016 році, прикинувшись продавцем в гіпермаркеті «Епіцентр», обманув чоловіка, «продавши» йому три телевізори та холодильник за 22 тисячі гривень.

Про це пише місцеве видання Volyn24 з посиланням на Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Так, 6 січня 2016 року раніше судимий шахрай під час телефонної розмови повідомив чоловіка, що зможе продати холодильник та три телевізори LG за ціною нижче ринкової.

Через три дні у гіпермаркеті «Епіцентр» злочинець повідомив потерпілому, що нібито працює продавцем. Він сказав чоловіку, що три телевізори та холодильник коштуватимуть 22 тисячі гривень. Потерпілий, нічого не підозрюючи, віддав гроші шахраю, після чого той зник.

У суді уродженець Черкаської області, в якого раніше було 13 судимостей, повністю визнав свою вину. Проте шахрай не відшкодував завданих збитків.

Потерпілий в своїй заяві зазначив, що будь-яких претензій як матеріального, так і морального характеру до обвинуваченого не має та не наполягає на призначенні суворого покарання.

Відтак, шахраю призначили покарання у виді 1,5 року позбавлення волі, змінивши це покарання на умовне.

До слова, майже п’ятдесят тисяч гривень втратив чоловік після розмови з «працівником банку».