Киянин втратив $30 тис, віддавши їх віртуальному знайомому

Шахрай пропонував послуги з обміну валют на популярному обмінному сайті

Київський підприємець став жертвою шахрайства при спробі обміняти значну суму валюти на руках.

Як стало відомо Obozrevatel з власних джерел, це сталося на вул. Івана Мазепи біля готелю «Салют». Перед цим 37-річний чоловік вирішив вигідно обміняти свої 30 тисяч доларів (близько 850 тис. Грн.), для чого знайшов покупця на попілярному сайті «Меняйло».

«Підприємець зателефонував за номером телефону, який був зазначений в оголошенні про купівлю валюти і йому призначили зустріч біля готелю», – розповіло джерело.

У призначений час туди під'їхав автомобіль Тoyota Corolla (таксі «Uklon»), в якому поряд з водієм знаходився покупець. Бізнесмен сіл ззаду. Коли він простягнув долари покупцеві, той закинув їх в свій рюкзак, вискочив з машини і зник.

Підозрюваний був в одязі темного кольору, медичній масці і медичних рукавичках.

Раніше повідомлялось про ще один різновид шахрайства при обміні валют: зловмисники орендують офіс, оформлюють його як пункт обміну валют, дають оголошення і чекають на клієнта з великою сумою. Згодом зникають з грошима через інші двері – приміщення виявляється прохідним.