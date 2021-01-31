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    Киянин втратив $30 тис, віддавши їх віртуальному знайомому

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    Жертва шахрайства знайшов покупця через інтернет - Киянин втратив $30 тис, віддавши їх віртуальному знайомому
    Жертва шахрайства знайшов покупця через інтернет
    Фото з відкритих джерел

    Шахрай пропонував послуги з обміну валют на популярному обмінному сайті

    Київський підприємець став жертвою шахрайства при спробі обміняти значну суму валюти на руках.

    Як стало відомо Obozrevatel з власних джерел, це сталося на вул. Івана Мазепи біля готелю «Салют». Перед цим 37-річний чоловік вирішив вигідно обміняти свої 30 тисяч доларів (близько 850 тис. Грн.), для чого знайшов покупця на попілярному сайті «Меняйло».

    «Підприємець зателефонував за номером телефону, який був зазначений в оголошенні про купівлю валюти і йому призначили зустріч біля готелю», – розповіло джерело.

    У призначений час туди під'їхав автомобіль Тoyota Corolla (таксі «Uklon»), в якому поряд з водієм знаходився покупець. Бізнесмен сіл ззаду. Коли він простягнув долари покупцеві, той закинув їх в свій рюкзак, вискочив з машини і зник.

    Підозрюваний був в одязі темного кольору, медичній масці і медичних рукавичках.

    Раніше повідомлялось про ще один різновид шахрайства при обміні валют: зловмисники орендують офіс, оформлюють його як пункт обміну валют, дають оголошення і чекають на клієнта з великою сумою. Згодом зникають з грошима через інші двері – приміщення виявляється прохідним.

    Теги: Київ шахрайство валютні операції автомобіль послуги
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