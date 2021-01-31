Майже п’ятдесят тисяч гривень втратив чоловік після розмови з «працівником банку»

На електронному гаманці потерпілого було близько 130 тисяч

На Київщині чоловік втратив майже 50 тисяч гривень після розмови з «працівником банку». Потерпілий зрозумів про те, що став жертвою шахрайства лише після того, як отримав повідомлення про зняття готівки з електронного гаманця. Про це він повідомив поліцію.

За словами потерпілого, 22 січня на його мобільний кілька разів телефонували з трьох невідомих номерів. Під час чергового дзвінка додзвонювач представився працівником фінансової установи й повідомив, що з банківської картки чоловіка невідомі намагаються зняти кошти.

Аби запобігти нещастю чоловік виконав усі настанови, почуті телефоном, а вже за деякий час отримав повідомлення про зняття грошей. На щастя, потерпілий встиг вчасно заблокувати картку і злодії не встигли зняти усю суму. На електронному гаманці потерпілого було близько 130 тисяч. Гроші він відкладав ще перебуваючи на заробітках.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно зі статтею 190 ККУ.

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Як повідомлялося, 15 січня, шахраї заволоділи соцвиплатами померлих пенсіонерів на суму понад 1,4 млн грн.