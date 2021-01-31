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    Кримінал

    Майже п’ятдесят тисяч гривень втратив чоловік після розмови з «працівником банку»

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    Потерпілий встиг вчасно заблокувати картку і злодії не встигли зняти усю суму - Майже п’ятдесят тисяч гривень втратив чоловік після розмови з «працівником банку»
    Потерпілий встиг вчасно заблокувати картку і злодії не встигли зняти усю суму

    На електронному гаманці потерпілого було близько 130 тисяч

    На Київщині чоловік втратив майже 50 тисяч гривень після розмови з «працівником банку». Потерпілий зрозумів про те, що став жертвою шахрайства лише після того, як отримав повідомлення про зняття готівки з електронного гаманця. Про це він повідомив поліцію.

    За словами потерпілого, 22 січня на його мобільний кілька разів телефонували з трьох невідомих номерів. Під час чергового дзвінка додзвонювач представився працівником фінансової установи й повідомив, що з банківської картки чоловіка невідомі намагаються зняти кошти.

    Аби запобігти нещастю чоловік виконав усі настанови, почуті телефоном, а вже за деякий час отримав повідомлення про зняття грошей. На щастя, потерпілий встиг вчасно заблокувати картку і злодії не встигли зняти усю суму. На електронному гаманці потерпілого було близько 130 тисяч. Гроші він відкладав ще перебуваючи на заробітках.

    Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно зі статтею 190 ККУ.

    Нагадаємо, у WhatsApp виявили небезпечний вірус – шкідливе ПО автоматично поширюється через повідомлення в месенджері.

    Як повідомлялося, 15 січня, шахраї заволоділи соцвиплатами померлих пенсіонерів на суму понад 1,4 млн грн.

    Теги: кримінал шахрайство гроші чоловік
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