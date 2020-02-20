У Львові група чоловіків зі стріляниною викрала перехожого



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З багажника легковика правоохоронці звільнили викраденого

Зловмисники силою помістили перехожого в багажник легковика Chevrolet і в супроводі позашляховика BMW поїхали

У четвер, 20 лютого, у Львові невідомі зробили кілька пострілів і викрали чоловіка, згодом правоохоронці затримали зловмисників.

Про це повідомляє пресслужба поліція області.

Зазначається, що на перехресті вулиць Наукової-Симоненка невідомі зробили кілька пострілів, а потім силою помістили перехожого в багажник легковика Chevrolet і в супроводі позашляховика BMW поїхали в невідомому напрямку.

«До розшуку і затримання нападників були задіяні оперативники карного розшуку, бійці батальйону спеціального призначення, співробітники оперативних служб, територіальних підрозділів поліції Львівської області та патрульні поліцейські. Зловмисників, які втекли в BMW, патрульні поліцейські затримали на вулиці Симоненка, а Chevrolet — на Навроцького. З багажника легковика правоохоронці звільнили викраденого», — йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють потерпілого та анкетні дані затриманих. Слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією — ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.