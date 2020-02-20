  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    У Львові група чоловіків зі стріляниною викрала перехожого

    • Розсилка
    З&nbsp;багажника легковика правоохоронці звільнили викраденого - У Львові група чоловіків зі стріляниною викрала перехожого
    З багажника легковика правоохоронці звільнили викраденого

    Зловмисники силою помістили перехожого в багажник легковика Chevrolet і в супроводі позашляховика BMW поїхали

    У четвер, 20 лютого, у Львові невідомі зробили кілька пострілів і викрали чоловіка, згодом правоохоронці затримали зловмисників.

    Про це повідомляє пресслужба поліція області.

    Зазначається, що на перехресті вулиць Наукової-Симоненка невідомі зробили кілька пострілів, а потім силою помістили перехожого в багажник легковика Chevrolet і в супроводі позашляховика BMW поїхали в невідомому напрямку.

    «До розшуку і затримання нападників були задіяні оперативники карного розшуку, бійці батальйону спеціального призначення, співробітники оперативних служб, територіальних підрозділів поліції Львівської області та патрульні поліцейські. Зловмисників, які втекли в BMW, патрульні поліцейські затримали на вулиці Симоненка, а Chevrolet — на Навроцького. З багажника легковика правоохоронці звільнили викраденого», — йдеться в повідомленні.

    Поліцейські встановлюють потерпілого та анкетні дані затриманих. Слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією — ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.

    Національна поліція України кримінал Львів викрадення стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ