У Києві двоє іноземців напали на таксиста і викрали автомобіль (фото)



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Правоохоронці розшукали автомобіль таксиста Фото: Нацполіція

Столичні правоохоронці затримали нападників

На вулиці Борщагівській у Солом’янському районі Києва невідомі побили та заволоділи автомобілем таксиста. Повідомлення про це надійшло до поліції. На місце події виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група районного управління поліції та лікарі.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий приїхав на виклик, припаркував авто та вийшов на вулицю чекати клієнта. У цей момент до нього ззаду підбігли незнайомці, повалили на землю та почали бити. Після цього правопорушники сіли в його автомобіль та поїхали. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

46-річного киянина госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги. За попереднім висновком лікарів, у чоловіка перелом стегнової кістки.

У ході відпрацювання отриманої інформації правоохоронці розшукали автомобіль потерпілого, а також осіб, причетних до скоєння даного злочину. Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились – 22-річні уродженці іншої держави, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.