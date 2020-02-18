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    Новини

    У Києві двоє іноземців напали на таксиста і викрали автомобіль (фото)

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    Правоохоронці розшукали автомобіль таксиста - У Києві двоє іноземців напали на таксиста і викрали автомобіль (фото)
    Правоохоронці розшукали автомобіль таксиста
    Фото: Нацполіція

    Столичні правоохоронці затримали нападників

    На вулиці Борщагівській у Солом’янському районі Києва невідомі побили та заволоділи автомобілем таксиста. Повідомлення про це надійшло до поліції. На місце події виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група районного управління поліції та лікарі.  

    Правоохоронці з’ясували, що потерпілий приїхав на виклик, припаркував авто та вийшов на вулицю чекати клієнта. У цей момент до нього ззаду підбігли незнайомці, повалили на землю та почали бити. Після цього правопорушники сіли в його автомобіль та поїхали. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    46-річного киянина госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги. За попереднім висновком лікарів, у чоловіка перелом стегнової кістки.     

    У ході відпрацювання отриманої інформації правоохоронці розшукали автомобіль потерпілого, а також осіб, причетних до скоєння даного злочину. Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились – 22-річні уродженці іншої держави, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались.

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    У Києві двоє іноземців напали на таксиста і викрали автомобіль (фото)
    У Києві двоє іноземців напали на таксиста і викрали автомобіль (фото)
    У Києві двоє іноземців напали на таксиста і викрали автомобіль (фото)

    Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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