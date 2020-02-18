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    Серійний автовикрадач, що «промишляв» у Києві, отримав п’ять років тюрми

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    Серійний автовикрадач, що «промишляв» у Києві, отримав п’ять років тюрми

    Молодик викрадав автівки з використанням спеціальних технічних засобів

    Деснянським районним судом Києва до 5 років позбавлення волі засуджено 23-річного уродженця Запорізької області, викритого на чотирьох епізодах незаконного заволодіннях автомобілями, зокрема, Mitsubishi та Mazda.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    У ході досудового розслідування встановлено, що незаконне заволодіння здійснювалося з використанням заздалегідь підготовлених спеціальних технічних засобів – кодграбберів, «глушилок» радіочастот та програматорів автомобільних ключів, що дозволяло зловмиснику за лічені хвилини отримувати доступ до автомобілів та керувати ними.

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    Серійний автовикрадач, що «промишляв» у Києві, отримав п’ять років тюрми
    Серійний автовикрадач, що «промишляв» у Києві, отримав п’ять років тюрми

    Злочини сталися влітку 2017 року на території Дніпровського та Деснянського районів столиці.

    За результатами досудового слідства дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

    Вироком Деснянського районного суду Києва з урахуванням позиції прокурора зловмисника визнано винним у вчиненні інкримінованих злочинів та призначено остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

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