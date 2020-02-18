Серійний автовикрадач, що «промишляв» у Києві, отримав п’ять років тюрми



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Молодик викрадав автівки з використанням спеціальних технічних засобів

Деснянським районним судом Києва до 5 років позбавлення волі засуджено 23-річного уродженця Запорізької області, викритого на чотирьох епізодах незаконного заволодіннях автомобілями, зокрема, Mitsubishi та Mazda.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

У ході досудового розслідування встановлено, що незаконне заволодіння здійснювалося з використанням заздалегідь підготовлених спеціальних технічних засобів – кодграбберів, «глушилок» радіочастот та програматорів автомобільних ключів, що дозволяло зловмиснику за лічені хвилини отримувати доступ до автомобілів та керувати ними.

Злочини сталися влітку 2017 року на території Дніпровського та Деснянського районів столиці.

За результатами досудового слідства дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Вироком Деснянського районного суду Києва з урахуванням позиції прокурора зловмисника визнано винним у вчиненні інкримінованих злочинів та призначено остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.