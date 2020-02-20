У Києві у викрадача автівки слідчі виявили арсенал зброї та боєприпасів (фото, відео)



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Серед виявленого - запал до гранати та набої до зброї Фото: Нацполіція

Чоловік викрав автомобіль за допомогою евакуатора

На вулиці Єжи Ґедройця у Голосіївському районі Києва викрали авто. Повідомлення про це надійшло до поліції від власниці автомобіля. На виклик виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та патрульні.

Поліцейські опитали потерпілу, переглянули відео з камер спостереження та встановили, що зловмисник викрав «Мерседес» за допомогою евакуатора, повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Ми встановили маршрут прямування евакуатора та виявили гаражний кооператив, де чоловік сховав іномарку. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – 30-річний раніше не судимий киянин», - розповіла начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Маріанна Комендант.

На підставі ухвали слідчого судді поліцейські Голосіївського управління із залученням спецпризначенців полку № 1 провели обшук за місцем проживання зловмисника. Під час слідчої дії правоохоронці виявили й вилучили зброю різного калібру, боєприпаси до неї, запал від гранати, державні номерні знаки, документи на транспортні засоби із явними ознаками підробки, а також пристрій для створення магнітних карток. Речові докази направлені на відповідні експертизи.

«За процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1 чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною першою статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та частиною першою статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Судом вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», - додала Комендант.

Правоохоронці встановлюють походження зброї та мотиви її зберігання. Перевіряється причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів на території столиці.