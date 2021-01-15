Кабмін обмежить ціну на газ: скільки коштуватиме кубометр

Нові ціни на газ діятимуть на період карантину (до кінця опалювального сезону)

Кабмін введе державне регулювання ціни на газ і його транспортування. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке транслювалося на Youtube.

Газ для побутових споживачів на період карантину (до кінця опалювального сезону) планують встановити на рівні 6,99 грн за кубометр.

Шмигаль зазначив, що така ціна є істотним зниженням тарифу, в той час, як деякі облгази вже продавали газ від 10 гривень за кубометр.

«Якщо нічого не робити, то вже у наступному місяці ціна на газ вже була би 12 гривень і вище. Тому, розуміючи ці ризики, даю доручення міністерствам підготувати проєкт постанови про введення держрегулювання цін на газ на період карантинних обмежень з метою захистити побутових споживачів від надмірного підвищення цін», – сказав Шмигаль.

Також Кабінет міністрів спрямує субсидії українцям, що використовують електроенергію для опалення. Відповідне доручення Шмигаль дав Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з главою «Нафтогазу» Андрієм Коболєва представили народним депутатам від «Слуги народу» варіанти зниження тарифів на газ.

Раніше Кабінет міністрів напрацював два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.

Нагадаємо, Верховна Рада України не підтримає призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики, якщо він не знизить тарифи. «Слуги народу» висунули йому такий тарифний ультиматум.

Як відомо, більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень. Також наприкінці грудня стало відомо про підвищення тарифів на опалення.