$4 тис. за пом’якшення покарання: на хабарі викрито двох співробітників поліції Київщини

Оперуповноважений і слідчий Бучанського відділення поліції вимагали гроші в підозрюваного

Правоохоронці повідомили про підозру оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Бучанського відділення поліції Ірпінського відділу поліції в пособництві у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, підбурюванні до надання неправомірної вигоди особі, яка займає відповідальне становище, а також у спробі шахрайського заволодіння чужим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, оперуповноважений Бучанського відділення поліції, діючи разом зі слідчим цього ж відділення, вимагали у громадянина, підозрюваного у вчиненні крадіжки, неправомірну вигоду у сумі $4 тис. за незвернення до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також за ці гроші вони обіцяли сприяння в отриманні чоловіком покарання, не пов’язаного із позбавленням волі, шляхом начебто вирішення питання з прокурором щодо укладення угоди про визнання винуватості.

19 жовтня 2020 року після одержання другої частини хабара у сумі $3,6 тис. правоохоронці затримали слідчого та повідомили йому про підозру.

11 січня 2021 року за результатом проведених слідчих дій повідомлено про підозру оперуповноваженому, який виступав спільником вказаного корупційного злочину.

Наразі вирішується питання щодо обрання правоохоронцю запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Викрито поліцейських прокурорами спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, та співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ в Києві та Київській області.