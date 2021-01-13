У Миколаєві патрульні врятували дідуся, який ледве не замерз на вулиці

Патрульні Ігор Ковальов та Євген Бизов врятували чоловіка від ймовірної смерті

У середу, 13 грудня, в Миколаєві патрульні подбали про дідуся, який ледь не замерз на вулиці. Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.

Зазначається, що патрульним надійшло повідомлення від водія-далекобійника, який повідомив, що перед селом Зайчевське на узбіччі лежить невідомий чоловік.

Патрульні негайно вирушили на місце події. Через деякий час інспектори виявили неподалік дороги 75-річного дідуся, який лежав у снігу та не міг підвестися. Старенький повідомив, що він перечепився та впав, а також скаржився на сильний біль у нозі та стегні.

Охоронці порядку негайно викликали на місце швидку допомогу та надали старенькому домедичну допомогу та деякі теплі речі.

Громадянина шпиталізували до лікарні для надання кваліфікованої допомоги.

Зазначимо, що Миколаїв, як інші міста України, засипало снігом. На теренах Миколаївської області спостерігається ускладнення погодних умов. На дорогах працює снігоприбиральна техніка.

тТакож 13 січня на Херсонщині зі снігових пасток визволили 18 вантажівок. У Харкові через снігопад заборонили рух вантажівок. Водіїв просять не сідати за кермо.

Найближчими днями в деяких регіонах України очікується різке похолодання – синоптики радять не виходити на вулицю.