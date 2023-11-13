У Львові заочно засудили екснардепа Іллю Киву

Суд розглядав кримінальне провадження без обвинуваченого

У понеділок, 13 листопада, Личаківський суд Львова ухвалив обвинувальний вирок у справі колишнього народного депутата України Іллі Киви, якого визнали винним у державній зраді. Його заочно засудили до 14 років в'язниці з конфіскацією майна. Про це повідомили на сайті суду.

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«Суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень та остаточно призначив Іллі Киві покарання у виді позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні.

Суд розглядав кримінальне провадження без обвинуваченого, оскільки екс-нардеп переховується від органів слідства та суду на території Росії, а також оголошений у міжнародний розшук.

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Вирок суду ще не набрав чинності та протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України в ході спецоперації у Києві нейтралізувала потужне кримінальне угруповання, що функціонувало як «силовий осередок» забороненої партії ОПЗЖ.