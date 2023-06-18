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Денис Казанський Журналіст

Зрадник Кива демонструє, як легко керувати недалекими російськими Z-людожерами

glavcom.ua
Кива щоразу робить один і той же нехитрий фокус

Російський квасний дурень –  ідеальна знахідка для шахрая

Якби Іллі Киви не існувало, його варто було б вигадати. На його прикладі добре видно, наскільки легко керувати недалекими російськими Z-людожерами, наскільки це примітивна, дурна, передбачувана публіка.

Вже більше року Кива щоразу робить один і той же нехитрий фокус – під виглядом «інсайда» вкидає якусь інфу, яка гарантовано сподобається квасному дурню.

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На весь екран

Оскільки російський шовініст за визначенням тупий, неосвічений і не здатний критично мислити, він радісно підхоплює найнеймовірнішу брехню від людини, яку ще вчора проклинав і обзивав «бандерівцем», і починає поширювати.

І це працює протягом разу в раз. Просто приголомшливо.

Російський квасний дурень – просто ідеальна знахідка для шахрая. Уявляю, як ржуть Кива із Медведчуком, наживаючись на цих приматах.

Джерело
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Теги: Ілля Кива росія пропаганда

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