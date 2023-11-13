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Екснардеп Кива отримав 14 років тюрми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Екснардеп Кива отримав 14 років тюрми
Суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень
фото з відкритих джерел

Розгляд кримінального провадження було здійснено у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого

Сьогодні, 13 листопада, Личаківський суд Львова ухвалив обвинувальний вирок у справі відносно колишнього народного депутата України забороненої політичної партії ОПЗЖ Іллі Киви. Про це повідомляється на сайті суду.

Розгляд кримінального провадження здійснювався у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки той переховується від органів слідства та суду на території Росії, а також оголошений у міжнародний розшук. Суд призначив Іллі Киві покарання – позбавлення волі на 14 років з конфіскацією майна.

Суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації),

ч. 1 ст. 111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України),

ч. 2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади),

ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у серпні співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру в публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу і пропаганді війни колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії ОПЗЖ Іллі Киві. 

Теги: партії вирок державна зрада розшук зрада Ілля Кива

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