У Маріуполі затримали чоловіка, який кілька років «тероризував» поліцейських порноспамом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік кілька років надсилав копам порнографію

Свої дії чоловік пояснив особистим неприязним ставленням до поліції

У Донецькій області правоохоронці затримали чоловіка, який протягом кількох років розсилав на сторінки співробітників поліції в соцмережах порноматеріали.

Про це у вівторок, 19 березня, повідомляє прес-служба Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Зазначається, що свої дії чоловік пояснив особистим неприязним ставленням до поліції. Водночас адресатами стали більше десятка правоохоронців.

Про таку розсилку стало відомо в листопаді минулого року. Поліцейські написали відповідні заяви до УДВБ НПУ. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження.

«Спільно з працівниками кіберполіції оперативники УДВБ НПУ провели ряд розшукових заходів та зібрали достатньо доказів причетності до вказаного злочину 36-річного жителя Маріуполя. За місцем проживання зловмисника проведено санкціонований обшук. Вилучена комп'ютерна техніка та мобільні телефони. За словами чоловіка, порнопродукцію він надсилав правоохоронцям з метою морального тиску з 2016 року, тому що має негативне ставлення до всіх поліцейських», - розповіли в поліції.

Зараз чоловікові готують підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.