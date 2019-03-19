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    Кримінал

    У Маріуполі затримали чоловіка, який кілька років «тероризував» поліцейських порноспамом

    • Розсилка
    <span>Чоловік кілька років надсилав копам порнографію</span> - У Маріуполі затримали чоловіка, який кілька років «тероризував» поліцейських порноспамом
    Чоловік кілька років надсилав копам порнографію

    Свої дії чоловік пояснив особистим неприязним ставленням до поліції

    У Донецькій області правоохоронці затримали чоловіка, який протягом кількох років розсилав на сторінки співробітників поліції в соцмережах порноматеріали.

    Про це у вівторок, 19 березня, повідомляє прес-служба Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

    Зазначається, що свої дії чоловік пояснив особистим неприязним ставленням до поліції. Водночас адресатами стали більше десятка правоохоронців.

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    Про таку розсилку стало відомо в листопаді минулого року. Поліцейські написали відповідні заяви до УДВБ НПУ. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження.

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    У Маріуполі затримали чоловіка, який кілька років «тероризував» поліцейських порноспамом
    У Маріуполі затримали чоловіка, який кілька років «тероризував» поліцейських порноспамом
    У Маріуполі затримали чоловіка, який кілька років «тероризував» поліцейських порноспамом

    «Спільно з працівниками кіберполіції оперативники УДВБ НПУ провели ряд розшукових заходів та зібрали достатньо доказів причетності до вказаного злочину 36-річного жителя Маріуполя. За місцем проживання зловмисника проведено санкціонований обшук. Вилучена комп'ютерна техніка та мобільні телефони. За словами чоловіка, порнопродукцію він надсилав правоохоронцям з метою морального тиску з 2016 року, тому що має негативне ставлення до всіх поліцейських», - розповіли в поліції.

    Зараз чоловікові готують підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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