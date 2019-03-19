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    Підпал магазинів Roshen у Києві: затримано ще одного підозрюваного

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    Правопорушником виявився непрацюючий уродженець Хмельницької області - Підпал магазинів Roshen у Києві: затримано ще одного підозрюваного
    Правопорушником виявився непрацюючий уродженець Хмельницької області
    Фото: Нацполіція

    Працівники поліції провели комплекс розшукових заходів, у результаті яких встановили причетних до інциденту осіб

    Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у підпалі магазину Roshen в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Як повідомлялося, 17 березня вночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Оболонському горить магазин. На вказану адресу виїхали слідчо-оперативна група, рятувальники та кінологи.

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    Начальник Оболонського управління поліції Віталій Биков розповів, що на місці працівники поліції поспілкувалися зі свідками, які повідомили, що бачили двох чоловіків, які облили фасад магазину, підпалили його і втекли.

    «Ми переглянули відеозаписи з камер спостереження та встановили особи підозрюваних. Як з’ясувалось, одного зі зловмисників вже затримали 18 березня, коли він підпалив фасад магазину в Печерському районі столиці. У ході оперативно-розшукових заходів оперативники затримали і його спільника у підпалі в нашому районі», - сказав Биков.

    Правопорушником виявився непрацюючий уродженець Хмельницької області, 1964  року народження, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. 

    Розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

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    Підпал магазинів Roshen у Києві: затримано ще одного підозрюваного
    Підпал магазинів Roshen у Києві: затримано ще одного підозрюваного

    Як повідомлялося, магазин Roshen на Хрещатику загорівся 18 березня близько 15:10. Вогонь спалахнув біля входу в магазин, і його швидко загасили.

    Ввечері 17 березні невідомі підпалили магазин Roshen на проспекті Оболонському у Києві. Розпочато досудове розслідування за ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Всі знайдені на місці події речові докази направлені на експертизу.

    Як повідомив начальник Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, чоловік, якого затримали за підпал магазину Roshen на Хрещатику, належить до радикальної екстреміської організації, яка планувала зірвати вибори.

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