Підпал магазинів Roshen у Києві: затримано ще одного підозрюваного



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Правопорушником виявився непрацюючий уродженець Хмельницької області Фото: Нацполіція

Працівники поліції провели комплекс розшукових заходів, у результаті яких встановили причетних до інциденту осіб

Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у підпалі магазину Roshen в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як повідомлялося, 17 березня вночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на проспекті Оболонському горить магазин. На вказану адресу виїхали слідчо-оперативна група, рятувальники та кінологи.

Начальник Оболонського управління поліції Віталій Биков розповів, що на місці працівники поліції поспілкувалися зі свідками, які повідомили, що бачили двох чоловіків, які облили фасад магазину, підпалили його і втекли.

«Ми переглянули відеозаписи з камер спостереження та встановили особи підозрюваних. Як з’ясувалось, одного зі зловмисників вже затримали 18 березня, коли він підпалив фасад магазину в Печерському районі столиці. У ході оперативно-розшукових заходів оперативники затримали і його спільника у підпалі в нашому районі», - сказав Биков.

Правопорушником виявився непрацюючий уродженець Хмельницької області, 1964 року народження, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв.

Розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, магазин Roshen на Хрещатику загорівся 18 березня близько 15:10. Вогонь спалахнув біля входу в магазин, і його швидко загасили.

Ввечері 17 березні невідомі підпалили магазин Roshen на проспекті Оболонському у Києві. Розпочато досудове розслідування за ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Всі знайдені на місці події речові докази направлені на експертизу.

Як повідомив начальник Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, чоловік, якого затримали за підпал магазину Roshen на Хрещатику, належить до радикальної екстреміської організації, яка планувала зірвати вибори.