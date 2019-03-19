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    У світі

    Прокуратура Нідерландів заявила, що утрехтський стрілок - терорист

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    &nbsp;Поліція продовжує розглядати й інші версії події - Прокуратура Нідерландів заявила, що утрехтський стрілок - терорист
     Поліція продовжує розглядати й інші версії події

    Слідчі знайшли в автомобілі стрілка записку, зміст якої дозволяє припустити, що напад був терактом

    Прокуратура Нідерландів заявила, що чоловік, якого підозрюють у стрільбі в Утрехті – терорист. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на прокуратуру країни.

    Зазначається, що слідчі знайшли в автомобілі стрілка записку, зміст якої дозволяє припустити, що напад був терактом.

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    При цьому в заяві прокуратури уточнюється, що поліція продовжує розглядати й інші версії події.

    Крім того, поки невідомо, чи знав головний підозрюваний у цій справі Гекмен Таниш кого-небудь з жертв особисто.

    Нагадаємо, вранці 18 березня невідомий відкрив стрілянину в центрі нідерландського міста Утрехта. За останніми даними, в результаті інциденту загинуло троє людей, ще дев'ять отримали поранення. Невідомий чоловік дістав зброю в міському трамваї Утрехта і розстріляв кількох людей, після цього злочинець втік.

    У зв’язку зі стріляниною у місті підвищили до максимального рівень терористичної загрози.

    Співробітники поліції Німеччини заявили, що посилили контроль на кордоні через стрілянину в Нідерландах з метою пошуку стрілка з Утрехта

     

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