Держстат порахував техніку в квартирах українців: швейних машинок все менше



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За останні роки в квартирах українців побільшало кондиціонерів та комп'ютерної техніки

Державна служба статистики оприлюднила дані про наявність у домогосподарствах окремих товарів тривалого користування. Про це повідомляє Держстат.

За даними статистичного відомства, у 2018 році на 100 домогосподарств припадало 12 кондиціонерів (у 2010 році - 5) та 21 швейна машинка (у 2010 році - 27).

Зо останні роки в домогосподарствах суттєво збільшилася кількість - персональних комп’ютерів - з 25 до 37, ноутбуків - з 6 до 35, мобільних телефонів - з 167 до 203.

Водночас кількість автомобілів на 100 домогосподарств зросла лише на 17% - з 21 до 25.

У той же час зменшилася кількість відеоплеєрів, відеомагнітофонів, DVD-програвачів, цифрових фотоапаратів - з 41 до 18, а також фотоапаратів - з 26 до 11.

Наявність у домогосподарствах окремих товарів тривалого користування (у середньому на 100 домогосподарств, штук)





Дані: ukrstat.gov.ua

Слід зазначити, що зазвичай Держстат використовує у вибірковому обстеженні умов життя середній розмір домогосподарств з 2,11 осіб.