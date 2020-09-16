У мешканця Кривого Рогу поліція вилучила марихуани на 1,5 млн грн (фото, відео)



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Чоловік вирощував марихуану в теплиці Фото: Нацполіція

Чоловіку загрожує до десяти років тюрми

51-річний мешканець Кривого Рогу облаштував у своїй квартирі теплицю для вирощування конопель та збував наркотики у місті.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

15 вересня за місцем мешкання чоловіка у Металургійному районі відбувся обшук. В ході слідчих заходів правоохоронці виявили 50 кущів конопель у горщиках та понад 5 кг шишок марихуани, а також обладнання для її вирощування та добриво.

Загальна вартість вилучених наркотичних засобів за цінами «чорного ринку» становить близько 1,5 млн гривень. Все вилучене направили на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Вирішується питання про вручення чоловіку повідомлення про підозру. Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються особи, причетні до збуту наркотиків.