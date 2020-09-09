Кокаїн в бананах. СБУ перекрила наркотрафік з Південної Америки



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Нелегальний вантаж прибув до морського торговельного порту «Южний» у контейнері з бананами Фото: СБУ

Контрабанду великої партії кокаїну з Південної Америки вилучили поблизу Одеси

В Одесі Служба безпеки України попередила контрабанду великої партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить приблизно 17 мільйонів доларів США за тіньовими розцінками.

Нелегальний вантаж прибув до Морського торговельного порту «Южний» у контейнері з бананами. Під час поглибленого митного огляду вантажу правоохоронці виявили в середині контейнера 2 сумки з понад 100 кілограмами кокаїну, розфасованими у брикети.

Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі. Перевіряється можлива причетність співробітників контролюючих органів до контрабанди кокаїну.

Операція проводилась спільно з Державною прикордонною та митною службами під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.