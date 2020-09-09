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    Кокаїн в бананах. СБУ перекрила наркотрафік з Південної Америки

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    Нелегальний вантаж прибув до морського торговельного порту &laquo;Южний&raquo; у контейнері з бананами - Кокаїн в бананах. СБУ перекрила наркотрафік з Південної Америки
    Нелегальний вантаж прибув до морського торговельного порту «Южний» у контейнері з бананами
    Фото: СБУ

    Контрабанду великої партії кокаїну з Південної Америки вилучили поблизу Одеси

    В Одесі Служба безпеки України попередила контрабанду великої партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить приблизно 17 мільйонів доларів США за тіньовими розцінками.

    Нелегальний вантаж прибув до Морського торговельного порту «Южний» у контейнері з бананами. Під час поглибленого митного огляду вантажу правоохоронці виявили в середині контейнера 2 сумки з понад 100 кілограмами кокаїну, розфасованими у брикети.

    Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

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    Кокаїн в бананах. СБУ перекрила наркотрафік з Південної Америки
    Кокаїн в бананах. СБУ перекрила наркотрафік з Південної Америки
    Кокаїн в бананах. СБУ перекрила наркотрафік з Південної Америки
    Кокаїн в бананах. СБУ перекрила наркотрафік з Південної Америки

    Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі. Перевіряється можлива причетність співробітників контролюючих органів до контрабанди кокаїну. 

    Операція проводилась спільно з Державною прикордонною та митною службами під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

     

    СБУ контрабанда Одеса наркотики порт Південна Америка
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