Торгівля зброєю, вимагання грошей: на Київщині судитимуть жорстоку банду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці задокументували три факти продажу учасниками угруповання зброї та набоїв Фото: Нацполіція

Організатор злочинного угруповання залякував своїх жертв

Слідчі Білоцерківського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури закінчили досудове розслідування за матеріалами Служби безпеки України щодо фактів вимагань та незаконного збуту зброї. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що свою протиправну діяльність 38-річний організатор розпочав у травні 2019 року. Для втілення злочинних намірів зловмисник підібрав за «потрібними» критеріями чотирьох молодиків віком 20-21 років, та розподілив ролі кожного з них.

На території Білої Церкви учасники групи займались вимаганням грошей та нарковмісних препаратів у наркозалежних осіб. А у випадку відмови від такої «співпраці» наносили тілесні ушкодження, допоки не отримували згоди.

Організатор залякував жертв своїм «авторитетом» – у випадку звернення до правоохоронних органів погрожував фізичною розправою.

Крім цього, на території Білої Церкви правоохоронці задокументували три факти продажу учасниками угруповання зброї та набоїв.

Наразі за процесуальним керівництвом Білоцерківської місцевої прокуратури кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України з обвинувальним актом скеровано до суду.