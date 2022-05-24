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    У Миколаєві палає АЗС. Чорний дим повиснув над містом (фото. відео)

    Чорний дим виднівся далеко від місця пожежі - У Миколаєві палає АЗС. Чорний дим повиснув над містом (фото. відео)
    Чорний дим виднівся далеко від місця пожежі
    фото: ДСНС

    Рятувальники повідомляють про одного постраждалого

    В Миколаєві сталася масштабна пожежа на одній з автозаправних станцій. Що стало причиною – поки невідомо.

    Як повідомляє ДСНС у Миколаївській області, пожежа на АЗС виникла в Інгульському районі Миколаєва. Вона виявилася доволі потужною, адже до її ліквідації довелося залучили 10 одиниць техніки та 35 рятувальників. Чорний дим виднівся далеко від місця пожежі.

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    У Миколаєві палає АЗС. Чорний дим повиснув над містом (фото. відео)
    У Миколаєві палає АЗС. Чорний дим повиснув над містом (фото. відео)
    У Миколаєві палає АЗС. Чорний дим повиснув над містом (фото. відео)
    У Миколаєві палає АЗС. Чорний дим повиснув над містом (фото. відео)
    У Миколаєві палає АЗС. Чорний дим повиснув над містом (фото. відео)
    У Миколаєві палає АЗС. Чорний дим повиснув над містом (фото. відео)

    Орієнтовна площа пожежі склала 300 метрів квадратних.

    Рятувальники повідомляють про одного постраждалого, якого каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні. В якому він перебуває стані – не уточнюють.

    Інформація про пожежу надійшла об 11:03. А вже о 12:27 її було локалізовано. Станом на 12:55 вогнеборці і далі намагаються загасити вогонь.

    Причина пожежі встановлюється. Є інформація, що перед початком пожежі пролунав вибух. Повітряної тривоги на той час в місті не було.

    І лише о 12:31 в Миколаївській області була оголошена повітряна тривога.
    Теги: пожежа вибух росія окупанти нафтопродукти ДСНС війна бензин надзвичайні ситуації АЗС рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві палає АЗС. Чорний дим повиснув над містом (фото. відео)