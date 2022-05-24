Російська нафта «зависла» у морі через санкції, – Reuters

Трейдери намагаються знайти покупців на нафту

Близько 62 млн барелів (рекордна кількість) російської нафти Urals наразі перебувають у суднах в морі: трейдери намагаються знайти покупців на нафту, але охочих немає. Про це він повідомляє Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Vortexa.

Сполучені Штати та інші країни заборонили імпорт російської нафти та нафтопродуктів через вторгнення в Україну, а інші уникали придбання вантажів, побоюючись майбутніх санкцій. Європейська комісія розглядає ембарго на російську нафту.

Обсяг сирої нафти Urals у морі втричі перевищує середній довоєнний, кажуть у Vortexa.

«Цифри, які показують, що російський експорт все ще відносно високий, не показують повної історії, – зазначив експерт із енергетичних питань Клей Сейгл і наголосив, що російська нафта в морі продовжує накопичуватися».

Кількість вантажів нафти Urals у морі без визначеного пункту призначення становить 15% від загальної кількості – це також новий максимум, додав Сейгл.

Частина нафти може бути в дорозі до нерозкритих покупців, а інша може бути непроданим вантажем, кажуть трейдери.

Тим часом Китай планує закупити додаткові обсяги здешевілої російської нафти. Російська сировина потрібна Пекіну для того, аби заповнити стратегічні запаси, необхідні для використання під час надзвичайних ситуацій чи раптових збоїв.

Нагадаємо, що Європейський Союз намагається узгодити запровадження поетапного ембарго на російську нафту, яке є частиною шостого пакету санкцій проти РФ через розв’язану війну в Україні.