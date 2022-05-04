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    Події в Україні

    В окупованій Макіївці палає нафтобаза (фото, відео)

    Пожежі на нафтобазі передував сильний вибух - В окупованій Макіївці палає нафтобаза (фото, відео)
    Пожежі на нафтобазі передував сильний вибух
    фото з відкритих джерел

    Імовірно, по великій нафтобазі у Макіївці вдарили ракетами

    Сьогодні, 4 травня, в окупованій Макіївці, що у Донецькій області, сталося займання на нафтобазі. За попередніми даними, зафіксовані пошкодження за адресою: Червоногвардійський район, Антропова 7-а (нафтобаза).

    Імовірно, по великій нафтобазі у Макіївці вдарили ракетами. Ця нафтобаза забезпечувала паливом військових «ДНР».

    У соцмережах повідомляють, що пожежі передував сильний вибух.

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    В окупованій Макіївці палає нафтобаза (фото, відео)
    В окупованій Макіївці палає нафтобаза (фото, відео)
    В окупованій Макіївці палає нафтобаза (фото, відео)
    В окупованій Макіївці палає нафтобаза (фото, відео)

    Пишуть також, що на нафтобазі сталося загоряння чотирьох резервуарів великої місткості по п'ять тисяч тонн кожна.

    Нагадаємо, 29 квітня в окупованому Донецьку спалахнула пожежа на нафтобазі. Повідомлялося, що горіла нафтобаза в Кіровському районі міста.

    А 30 квітня на нафтобазі під Брянськом сталися вибухи. Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив, що російські засоби протиповітряної оборони нібито виявили літак Збройних сил України.

    Теги: пожежа вибух росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    В окупованій Макіївці палає нафтобаза (фото, відео)