В окупованій Макіївці палає нафтобаза (фото, відео)

Імовірно, по великій нафтобазі у Макіївці вдарили ракетами

Сьогодні, 4 травня, в окупованій Макіївці, що у Донецькій області, сталося займання на нафтобазі. За попередніми даними, зафіксовані пошкодження за адресою: Червоногвардійський район, Антропова 7-а (нафтобаза).

Імовірно, по великій нафтобазі у Макіївці вдарили ракетами. Ця нафтобаза забезпечувала паливом військових «ДНР».

У соцмережах повідомляють, що пожежі передував сильний вибух.

Пишуть також, що на нафтобазі сталося загоряння чотирьох резервуарів великої місткості по п'ять тисяч тонн кожна.

Нагадаємо, 29 квітня в окупованому Донецьку спалахнула пожежа на нафтобазі. Повідомлялося, що горіла нафтобаза в Кіровському районі міста.

А 30 квітня на нафтобазі під Брянськом сталися вибухи. Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив, що російські засоби протиповітряної оборони нібито виявили літак Збройних сил України.