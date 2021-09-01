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    У одному і з торгових центрів Рівного жінка вкрала дитяче взуття (відео)

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    Думки людей щодо вчинку жінки різняться - У одному і з торгових центрів Рівного жінка вкрала дитяче взуття (відео)
    Думки людей щодо вчинку жінки різняться
    Скріншот із відео

    Взуття відвідувачка магазину заховала собі під одяг і не заплатила

    У Рівному в ТРЦ «Арена» жінка вирішила привласнити дитяче взуття. Злочин потрапив на камери відеоспостереження у магазині. Ролик опублікували у спільноті rivne_1283.

    На відео видно, що відвідувачка ТЦ дістала з коробки пару дитячих туфель та заховала їх під одяг. Після цього вона пішла на вихід нібито без нічого.

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    Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283)

    «ТРЦ Арена, жінка викрала дві пари дитячого взуття. Продавці, будьте пильними», – коментують автори ролика.

    У коментарях користувачі мережі поділились на два табори – одні засуджують жінку, а інші співчувають, нібито, не собі крала, а дітям.

    Один із коментаторів навіть запропонував оплатити взуття.

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    Теги: жінка злочин
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    У одному і з торгових центрів Рівного жінка вкрала дитяче взуття (відео)