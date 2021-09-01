У одному і з торгових центрів Рівного жінка вкрала дитяче взуття (відео)
Взуття відвідувачка магазину заховала собі під одяг і не заплатила
У Рівному в ТРЦ «Арена» жінка вирішила привласнити дитяче взуття. Злочин потрапив на камери відеоспостереження у магазині. Ролик опублікували у спільноті rivne_1283.
На відео видно, що відвідувачка ТЦ дістала з коробки пару дитячих туфель та заховала їх під одяг. Після цього вона пішла на вихід нібито без нічого.
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«ТРЦ Арена, жінка викрала дві пари дитячого взуття. Продавці, будьте пильними», – коментують автори ролика.
У коментарях користувачі мережі поділились на два табори – одні засуджують жінку, а інші співчувають, нібито, не собі крала, а дітям.
Один із коментаторів навіть запропонував оплатити взуття.