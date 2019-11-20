На Вінниччині листоноша привласнила більше 36 тисяч гривень, призначених для пенсіонерів



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Жінка повідомила, що начебто на неї здійснено напад і ці гроші викрадено невідомими особами

У Бершадському районі 25-річна працівниця місцевого відділення поштового зв’язку привласнила гроші, які призначались для виплати пенсій.

Із 70 тисяч гривень готівкою, зловмисниця привласнила 36 тисяч, повідомивши, що її пограбували.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Вінницької області.

Підозрювана працювала оператором в одному з відділень поштового зв’язку у Бершадському районі.

Отримавши кошти для виплати пенсій, листоноша привласнила більше половини від загальної суми у 70 тисяч гривень. Жінка повідомила, що начебто на неї здійснено напад і ці гроші викрадено невідомими особами.

Досудовим слідством доведено, що заявлений жінкою злочин імітовано, гроші ніхто в неї не викрадав.

Зловмисниця зізналась у вчиненні правопорушеня та добровільно повернула всі незаконно привласнені кошти.

Пояснила, що на це спонукав борг за придбання нею будинку. Ці обставини буде враховувати суд та, відповідно, він і буде вирішувати, яке покарання призначати цій особі.