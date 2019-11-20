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    На Вінниччині листоноша привласнила більше 36 тисяч гривень, призначених для пенсіонерів

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    На Вінниччині листоноша привласнила більше 36 тисяч гривень, призначених для пенсіонерів

    Жінка повідомила, що начебто на неї здійснено напад і ці гроші викрадено невідомими особами

    У Бершадському районі 25-річна працівниця місцевого відділення поштового зв’язку привласнила гроші, які призначались для виплати пенсій.

    Із 70 тисяч гривень готівкою, зловмисниця привласнила 36 тисяч, повідомивши, що її пограбували. 

    Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Вінницької області. 

    Підозрювана працювала оператором в одному з відділень поштового зв’язку у Бершадському районі.

    Отримавши кошти для виплати пенсій, листоноша привласнила більше половини від загальної суми у 70 тисяч гривень. Жінка повідомила, що начебто на неї здійснено напад і ці гроші викрадено невідомими особами.

    Досудовим слідством доведено, що заявлений жінкою злочин імітовано, гроші ніхто в неї не викрадав. 

    Зловмисниця зізналась у вчиненні правопорушеня та добровільно повернула всі незаконно привласнені кошти. 

    Пояснила, що на це спонукав борг за придбання нею будинку. Ці обставини буде враховувати суд та, відповідно, він і буде вирішувати, яке покарання призначати цій особі.

    кримінал Вінниччина жінка злочин
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