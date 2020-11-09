Резонансне вбивство на Вінниччині: мати позбавила життя 5-річного сина

Моторошне вбивство у Вінницькій області

На Вінниччині розслідують моторошне вбивство у селі Соболівка Теплицького району, де мати «виховувала» сина за начебто обірвані шпалери. Агресивну поведінку жінки неодноразово помічали і раніше. Затримана лікувалася від психічних розладів.

5 листопада поліцейські затримали 25-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві свого 5-річного сина. Як з’ясувалося, причиною таких дій стали начебто обірвані шпалери.

Напередодні трагедії 5-річний хлопчик не прийшов до садочку, а його 6-річна сестра Діана до школи. Вчителі телефонували до матері, однак вона не відповідала, тому педагоги разом із сільським головою пішли до родини додому.

«Прийшовши до них додому, ми побачили, що мати тримала на руках замотаного у ковдру хлопчика. А поруч сиділа її старша донька, яка була стривожена та дивилась лише в одну точку. Я швидко взяла за руку хлопчика, однак його ручка була вже холодна», – розповіла голова села Віра Асауленко.

Жінки викликали швидку та поліцію, однак медики кажуть, що рятувати хлопчика було запізно. Експертиза встановила, що 5-річний Артем помер від черепно-мозкової травми.

«Рятувати вже не було кого. Адже у дитини були численні гематоми на голові і видимі сліди душіння на шиї», – пояснив лікар «швидкої» Олександр Корнєйчик.

За словами виконуючого обов’язки керівника Теплицького відділення поліції Валентина Савчука, жінка виявила безлад у будинку та обірвані на стіни шпалери, і подумала, що це зробив її син. Вона поклала хлопчика на підлогу, сіла на нього і почала бити головою об підлогу.

Пізніше сестра вбитого хлопчика розповіла, як все це сталось. За її словами, злочин відбувся на її очах. Таким чином мати вирішила покарати братика за зіпсовані шпалери, які сама ж напередодні й обірвала.

У селі думки про жінку неоднозначні. Хтось каже, що вона була матір’ю-одиначкою, не пила, на обліку у соцслужбах не перебувала та дбала про дітей. Інші говорять про її неврівноваженість та агресію, а також, що півроку тому її примусово поклали до психлікарні. Такою вона, за словами сусідів, стала після перших пологів. Однак довідки про хворобу жінка не мала, тому у сільраді та соцслужбах її вважали здоровою і не позбавляли материнських прав. Тепер їй загрожує від 10 до 15 років.

Джерело: ТСН