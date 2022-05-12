Влада Таїланду роздасть громадянам канабіс для вирощування вдома

Уряд Таїланду розраховує, що розвиток індустрії марихуани додатково привабить туристів

Уряд Таїланду безкоштовно надасть громадянам канабіс для домашнього вирощування.

Відповідно до закону, що набирає чинності 9 червня, резиденти Таїланду матимуть право вирощувати вдома необмежену кількість канабісу для медичних цілей без офіційної реєстрації. У зв'язку з цим влада безоплатно роздасть 1 млн рослин. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Анутін Чарнвіракул.

Продукт буде визнано незаконним, якщо вміст у ньому психоактивного інгредієнта ТГК перевищує 0,2%.

У лютому було підписано закон про виключення канабісу зі списку контрольованих наркотиків. Уряд розраховує, що розвиток індустрії марихуани приноситиме не тільки сотні мільйонів доларів на рік, але й додатково привабить туристів.

Таїланд став першою країною в південно-східній Азії, яка легалізувала медичний канабіс.

Незважаючи на акцент «медичного застосування», канабіс добре відомий у країні і в рекреаційних цілях. Легендарні тайські палички періодично постачалися до США ще з часів війни у В'єтнамі.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я просило нардепів легалізувати канабіс.

У листопаді МОЗ виніс на громадське обговорення законопроєкт про медичний канабіс.

До слова, в Україні 60 заводів готові виробляти ліки з канабісом.