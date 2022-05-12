  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Влада Таїланду роздасть громадянам канабіс для вирощування вдома

    Резиденти Таїланду матимуть право вирощувати вдома необмежену кількість канабісу&nbsp; - Влада Таїланду роздасть громадянам канабіс для вирощування вдома
    Резиденти Таїланду матимуть право вирощувати вдома необмежену кількість канабісу 

    Уряд Таїланду розраховує, що розвиток індустрії марихуани додатково привабить туристів

    Уряд Таїланду безкоштовно надасть громадянам канабіс для домашнього вирощування.

    Відповідно до закону, що набирає чинності 9 червня, резиденти Таїланду матимуть право вирощувати вдома необмежену кількість канабісу для медичних цілей без офіційної реєстрації. У зв'язку з цим влада безоплатно роздасть 1 млн рослин. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Анутін Чарнвіракул.

    Продукт буде визнано незаконним, якщо вміст у ньому психоактивного інгредієнта ТГК перевищує 0,2%.

    У лютому було підписано закон про виключення канабісу зі списку контрольованих наркотиків. Уряд розраховує, що розвиток індустрії марихуани приноситиме не тільки сотні мільйонів доларів на рік, але й додатково привабить туристів.

    Таїланд став першою країною в південно-східній Азії, яка легалізувала медичний канабіс.

    Незважаючи на акцент «медичного застосування», канабіс добре відомий у країні і в рекреаційних цілях. Легендарні тайські палички періодично постачалися до США ще з часів війни у В'єтнамі.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я просило нардепів легалізувати канабіс.

    У листопаді МОЗ виніс на громадське обговорення законопроєкт про медичний канабіс.

    До слова, в Україні 60 заводів готові виробляти ліки з канабісом.

    Читайте також: «Сію-вію конопелечки»: чому легалайз в Україні знову на порядку денному?
    Теги: Таїланд наркотики ліки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Влада Таїланду роздасть громадянам канабіс для вирощування вдома