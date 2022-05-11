Окупанти «легалізували» наркобізнес на Херсонщині

Місцевим жителям обіцяють «відсоток із прибутку та посади в адміністраціях»

На окупованих територіях Херсонської області росіяни вирішили зайнятися наркобізнесом та зайнялися організацією плантацій конопель. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Facebook.

«У кожній країні є мафія, але тільки в РФ у мафії є своя країна. До всіх раніше відомих злочинів орків на території Херсонської області додався наркобізнес. Орки та їхні прислужники в Генічеській громаді зайнялися організацією плантацій конопель, обіцяючи місцевим «аграріям» захист, відсоток з прибутку та посади у своїх «регіональних адміністраціях». Власне, це приблизно все, що може дати Херсонській області «руський мір», крім пам'ятників радянської епохи, терору та дефіциту всього», – написав Соболевський.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Херсоні почали відбирати квартири. У житло, яке залишили городяни, виїхавши на підконтрольну Україні територію, окупаційна влада вирішила заселяти своїх «переселенців».

Відомо, що окуповану Херсонщину покинув кожен п'ятий мешканець. Росіяни не дозволяли робити офіційних «зелених коридорів», тому люди, ризикуючи своїм життям, самотужки виїжджали.

із минулого тижня російська військова техніка з Криму стягується на кордон із Херсонщиною. Концентрацію військових зафіксовано біля села Філатівка.