Запрацювала митна е-декларація для гуманітарних вантажів: як скористатися

Сервіс митна е-декларація для гуманітарки пришвидшить ввезення вантажу на територію України

Відсьогодні, 4 травня, запрацювала митна е-декларація для гуманітарних вантажів. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Скористатись сервісом можна за посиланням - https://customs.help.gov.ua/ukr/import-notification/

Як це працює для іноземних громадян та громадян України, які не користуються електронними сервісами електронний підпис, BankID, MobileID:

Із будь-якої країни світу ви можете заповнити заздалегідь митну е-декларацію для гуманітарного вантажу. Всі анкети відразу потрапляють до бази даних Державної митної служби України та дублюються декларанту на електронну пошту.

Після отримання декларації, будь ласка, видрукуйте її та підпишіть.

Роздруковану та підписану декларацію передайте представнику митниці під час проходження українського кордону.

Якщо ви громадянин України та користуєтесь електронними сервісами електронний підпис, BankID, MobileID, оформлення митної е-декларації гуманітарного вантажу можна також зробити через Єдине вікно Держмитслужби - https://cabinet.customs.gov.ua.

«Сервіс митна е-декларація для гуманітарних вантажів пришвидшить ввезення вантажу на територію України та посприяє зменшенню черг у митних пунктах», - зазначив Тимошенко.

Він подякував колегам з Офісу президента України та Державної митної служби України, які взяли участь у розробці сервісу