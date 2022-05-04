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    Економіка та фінанси

    Запрацювала митна е-декларація для гуманітарних вантажів: як скористатися

    Ввезення гуманітарних вантажів прискориться - Запрацювала митна е-декларація для гуманітарних вантажів: як скористатися
    Ввезення гуманітарних вантажів прискориться

    Сервіс митна е-декларація для гуманітарки пришвидшить ввезення вантажу на територію України

    Відсьогодні, 4 травня, запрацювала митна е-декларація для гуманітарних вантажів. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

    Скористатись сервісом можна за посиланням - https://customs.help.gov.ua/ukr/import-notification/

    Як це працює для іноземних громадян та громадян України, які не користуються електронними сервісами електронний підпис, BankID, MobileID:

    • Із будь-якої країни світу ви можете заповнити заздалегідь митну е-декларацію для гуманітарного вантажу. Всі анкети відразу потрапляють до бази даних Державної митної служби України та дублюються декларанту на електронну пошту.
    • Після отримання декларації, будь ласка, видрукуйте її та підпишіть.
    • Роздруковану та підписану декларацію передайте представнику митниці під час проходження українського кордону.

    Якщо ви громадянин України та користуєтесь електронними сервісами електронний підпис, BankID, MobileID, оформлення митної е-декларації гуманітарного вантажу можна також зробити через Єдине вікно Держмитслужби - https://cabinet.customs.gov.ua.

    «Сервіс митна е-декларація для гуманітарних вантажів пришвидшить ввезення вантажу на територію України та посприяє зменшенню черг у митних пунктах», - зазначив Тимошенко.

    Він подякував колегам з Офісу президента України та Державної митної служби України, які взяли участь у розробці сервісу

    Теги: росія митниця окупанти війна гуманітарна допомога Україна окупація #stoprussia
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    Запрацювала митна е-декларація для гуманітарних вантажів: як скористатися