Запрацювала митна е-декларація для гуманітарних вантажів: як скористатися
Сервіс митна е-декларація для гуманітарки пришвидшить ввезення вантажу на територію України
Відсьогодні, 4 травня, запрацювала митна е-декларація для гуманітарних вантажів. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Скористатись сервісом можна за посиланням - https://customs.help.gov.ua/ukr/import-notification/
Як це працює для іноземних громадян та громадян України, які не користуються електронними сервісами електронний підпис, BankID, MobileID:
- Із будь-якої країни світу ви можете заповнити заздалегідь митну е-декларацію для гуманітарного вантажу. Всі анкети відразу потрапляють до бази даних Державної митної служби України та дублюються декларанту на електронну пошту.
- Після отримання декларації, будь ласка, видрукуйте її та підпишіть.
- Роздруковану та підписану декларацію передайте представнику митниці під час проходження українського кордону.
Якщо ви громадянин України та користуєтесь електронними сервісами електронний підпис, BankID, MobileID, оформлення митної е-декларації гуманітарного вантажу можна також зробити через Єдине вікно Держмитслужби - https://cabinet.customs.gov.ua.
«Сервіс митна е-декларація для гуманітарних вантажів пришвидшить ввезення вантажу на територію України та посприяє зменшенню черг у митних пунктах», - зазначив Тимошенко.
Він подякував колегам з Офісу президента України та Державної митної служби України, які взяли участь у розробці сервісу