У Рівному поліція затримала вчительку за продаж метамфетаміну



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Наркотики поліцейські вилучили у 32-річної вчительки також під час обшуку за місцем проживання Фото: Нацполіція

Жінку затримали після збуту шести доз метамфетаміну

У Рівному 32-річну вчительку одного з навчальних закладів спіймали на продажу метамфетаміну. Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

Як зазначили правоохоронці, жінка виховує малолітнього сина і викладає в одному з навчальних закладів міста.

«За 600 гривень ($ 24,5) вчора, 17 лютого, 32-річна мешканка продала психотропну речовину метамфетамін. Аналогічну речовину виявили у неї поліцейські і під час обшуку за місцем проживання», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що близько 21:00 на вулиці Олени Теліги обласного центру вона продала шість доз метамфетаміну. Крім того, у її квартирі виявили ще один пакетик з речовиною, а також близько 10 блістерів з таблетками.

«Усе вилучене направлено на експертизу. За її результатами буде прийматися відповідне процесуальне рішення, у тому числі і вручення зловмисниці підозри в скоєнні злочину», - додали в поліції.

Справу відкрили за ч. 1 статті 307 (збут психотропних речовин) Кримінального кодексу. Їй загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.