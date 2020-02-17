У Києві поліцейські накрили нарколабораторію (фото, відео)



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Чоловіки у гаражі облаштували лабораторію, де виготовляли, а потім реалізовували амфетамін Фото: Нацполіція

Під час обшуку правоохоронці вилучили обладнання, прекурсори та готові наркотики на понад 400 тис. грн

Працівники управління протидії наркозлочинності та слідчі Голосіївського управління поліції задокументували незаконну діяльність двох мешканців столиці. Чоловіки обґрунтовано підозрюються у виготовленні та збуті наркотиків у великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За інформацією начальника управління протидії наркозлочинності столичної поліції Олександра Сахна, зловмисники організували нарколабораторію в гаражі, де виготовляли амфетамін, який у подальшому збували на території Києва.

«Правопорушників – мешканців столиці, 1973 та 1974 років народження - затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення обшуку приміщення із незаконного обігу ми вилучили та направили на експертизу лабораторне обладнання, прекурсори для виготовлення психотропів та кілька літрів готового для реалізації афметаміну. За цінами «чорного ринку», вартість вилученого сягає понад 400 тис. гривень», - розповів правоохоронець.

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також правоохоронці вживають заходи зі встановлення інших учасників, які можуть бути причетні до поставок, виробництва та збуту наркотиків.