У справі про героїн фігурує дочка очільника оновленої Північної митниці



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Дочка митника очолювала підприємство, під прикриттям якого ймовірно орудували наркоторгівці

Дочка ексзамначальника Чернігівської митниці ДФС Петра Коростовського, якого призначили виконуючим обов’язки голови реформованої Північної митниці, фігурує у кримінальній справі про незаконний збут героїну за кордон в особливо великих розмірах.

Про це йдеться у програмі «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Петро Коростовський, за інформацією ДФС, працював у митних органах з 1994 року на різних посадах: від замначальника відділу митних платежів до начальника відділу митної вартості тодішньої Чернігівської митниці ДФС.

З лютого 2020 Коростовський очолив Північну митницю ДФС.

У березні 2019-го співробітники Національної поліції України затримали громадянина Македонії, який перевозив у сховку автомобіля близько 100 кг героїну. Пізніше, за адресою його проживання, правоохоронці виявили склад з понад півтонною цього наркотику. За версією слідства, іноземці привозили героїн з Азії до України у фурах із фруктами. Потім розвантажували товар і відправляли героїн в країни Євросоюзу у спеціальних автомобілях із сховками.

Для того, щоб прикрити свій нелегальний бізнес реальним, підозрювані створили підприємство, яке начебто торгувало фруктами й овочами, ТОВ «Кароліна ЮА», директоркою якого була дочка Петра Коростовського Юлія.

На запитання, який стосунок Коростовська мала до незаконної торгівлі наркотиками, сам митник відповідати відмовився. Його дружина, Олена Коростовська, заявила журналістам, що це — особиста справа дочки.

у вас є дочка Юлія Коростовська, вона в Києві проживає, вона була директоркою в фірмі «Кароліна Юа», яка фігурує в кримінальному провадженні про героїн…

Дела моей дочери, я не знаю, поэтому выходите на нее и ..

А ви знаєте взагалі, чим вона займається і по професії…

Она по профессии юрист и вообщем-то она совершеннолетняя и это ее дела…

Дочка митника Юлія Коростовська підтвердила, що була директоркою підприємства, але назвала себе «найманим працівником», який фактично нічого не вирішував.