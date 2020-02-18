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    На велосипеді і з наркотиками: столичні патрульні затримали правопорушника

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    У чоловіка вилучили пакети з білою речовиною - На велосипеді і з наркотиками: столичні патрульні затримали правопорушника
    У чоловіка вилучили пакети з білою речовиною
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Увагу інспекторів привернула дивна поведінка чоловіка

    У ніч на вівторок, 18 лютого, близько 2-ї години, на Оболонському проспекті патрульні затримали чоловіка, у його виявили заборонені речовини.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    «Патрулюючи на Оболонському проспекті, інспектори звернули увагу на чоловіка, який рухався на велосипеді, а ледве помітивши службове авто різко змінив напрямок руху. Інспектори вирішили зупинити чоловіка. Ймовірно, причиною такою дивної поведінки стали заборонені речовини, які мав при собі громадянин», - розповіли патрульні.

    Під час поверхневої перевірки вони виявили у 48-річного чоловіка декілька зіп-пакетів із білою порошкоподібною речовиною. Пояснити походження виявленого громадянин не зміг.

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    На велосипеді і з наркотиками: столичні патрульні затримали правопорушника
    На велосипеді і з наркотиками: столичні патрульні затримали правопорушника

    На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин події, вилучення речовини та надання правової кваліфікації діям громадянина.

    Національна поліція України Київ наркотики чоловік
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