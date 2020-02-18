На велосипеді і з наркотиками: столичні патрульні затримали правопорушника



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У чоловіка вилучили пакети з білою речовиною Фото: Патрульна поліція Києва

Увагу інспекторів привернула дивна поведінка чоловіка

У ніч на вівторок, 18 лютого, близько 2-ї години, на Оболонському проспекті патрульні затримали чоловіка, у його виявили заборонені речовини.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«Патрулюючи на Оболонському проспекті, інспектори звернули увагу на чоловіка, який рухався на велосипеді, а ледве помітивши службове авто різко змінив напрямок руху. Інспектори вирішили зупинити чоловіка. Ймовірно, причиною такою дивної поведінки стали заборонені речовини, які мав при собі громадянин», - розповіли патрульні.

Під час поверхневої перевірки вони виявили у 48-річного чоловіка декілька зіп-пакетів із білою порошкоподібною речовиною. Пояснити походження виявленого громадянин не зміг.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин події, вилучення речовини та надання правової кваліфікації діям громадянина.