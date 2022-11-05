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У Рівному прогримів вибух на дитмайданчику, є постраждалі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Рівному прогримів вибух на дитмайданчику, є постраждалі (фото)
Вибух стався на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівок
фото: Нацполіція

Серед постраждалих у результаті вибуху є дитина

4 листопада увечері на вулиці Романа Шухевича у Рівному стався вибух. Повідомлення про це надійшло до поліції близько 21 години. Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Поліцейські на місці події попередньо встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівок.

За попередньою інформацією, постраждали четверо осіб, серед яких малолітня дитина.

На місці події працювали керівництво ГУНП та Рівненського РУП, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, бійці роти поліції особливого призначення, патрульні поліцейські, рятувальники.

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Попередньо, на місці події поліцейські виявили двох осіб, які можуть бути причетні до скоєного злочину. Із ними наразі спілкуються правоохоронці.

Нагадаємо, влітку у Рівному на валютний обмінник було скоєно розбійний напад. Нападник застрелив чоловіка, який став йому на заваді. Зловмисника затримано, ним виявився співробітник поліції.

Теги: кримінал поліція Рівне вибух

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